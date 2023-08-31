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Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

31.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu, İnönü ve Şeyh Bayram mahallelerinde ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını takip etti.​​​​​​​

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