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Malatya'da depremde yıkılan tarihi "Teze Cami" yeniden ayağa kaldırılacak

04.05.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın simgelerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, halk arasında Teze Cami olarak adlandırılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Tarihi caminin restorasyonu için Malatya Valisi Hulusi Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve hayırsever iş adamı Bayram Kızılaslan arasında protokol imzalandı.

Vali Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki imza programında, bugün Malatya için çok önemli törende bir arada olduklarını söyledi.

Malatya'nın sembolünün 6 Şubat'taki depremde büyük oranda yıkıldığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli vakıf eserinin yeniden ayağa kaldırılması ve Malatya'mızın sembol yapısı olan Yeni Cami'nin tekrar hizmete açılması Malatya'nın iyileşmesi adına çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bunu mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmek için bir çalışma içindeydik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu çalışmayı röleve ve diğer çalışmaları çok hızlı başlattı. O arada Malatyalı hayırsever iş adamımız Bayram Kızılaslan kendisi tüm masraflarını üstlenme sözü vererek bize başvurdu. Biz de bunu memnuniyetle kabul ederek Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze yönelttik. Çalışmalar tamamlandı, protokol aşamasına geldik ve bugün protokol imzalıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda Yeni Cami, Malatyalıların ifadesiyle 'Teze Cami' tekrar bulunduğu yerde birebir aynı şekilde yapılıp ibadete açılacak."

"ÇOK CİDDİ BİR ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRMASI YAPILACAK"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise kendilerine gelen talebi değerlendirerek çok hızlı harekete geçtiklerini söyledi.

Caminin yeniden inşasıyla ilgili tüm teknik bilgilerle tekrar çalışma yaptıklarını anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Malatya'mızın sembolü haline gelen bu caminin tekrar yapılırken zemin etütleri, caminin taşıyıcı sistemleri ve konumuna kadar bütün ihtimalleri üniversitelerimizle, bilim kurullarımızla tartışarak, inşallah yeni camimizin inşasına başlayacağız. Bu sıradan bir inşaat olmayacak. Tamamen üniversitemizin kontrolünde ve yönlendirmesiyle yapılacak. Çok ciddi bir zemin sağlamlaştırması işlemi yapılacak çünkü camimizin maalesef bulunduğu alanda zemin gerçekten ciddi bir sıkıntı içinde. Zemini sağlamlaştırmadan yapılacak bir inşaat ileride tekrar aynı akıbete ulaşacağı için inşallah ilk işimiz zeminle başlıyor. Onun için hemen başlayacağız."

Hayırsever iş insanı Bayram Kızılaslan da yetkililere teşekkür etti.

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