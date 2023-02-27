Malatya'da depremzede çocuklar operayla moral depoladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, depremlerden etkilenen çocuklar için Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki çadır kentte sahne aldı.

Depremzede çocuklar ilgiyle izledikleri "Eni'nin Kalbi" adlı çocuk operasıyla moral buldu.

"ÇOCUKLARIMIZI ACI VE SIKINTILARINDAN UZAKLAŞTIRIP MUTLU ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Samsun Devlet Opera ve Balesi İl Koordinatörü Aykut Köselerli, AA muhabirine, depremden etkilenen illerde çocuklara yönelik oyunlar sergilediklerini söyledi.

Felaketler ve toplumsal acılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Köselerli, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek çalışmalarına başlandı. Biz de çocuklarımızı kısa bir süre de olsa acılarından ve sıkıntılarından uzaklaştırıp mutlu etmeyi hedefliyoruz. Onların dikkatlerini dağıtıp hem kendilerini iyi hissettirebilmek hem de desteğimizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm sanatçılarımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımızla bölgeye yardım tırları gönderdik. Burada çocuklarla birlikte olmak arzusundaydık. Şimdi onlarla birlikteyiz."

Köselerli, bölgede hayatın normalleşmesi sürecine katkı sunmaya devam edecekleri dile getirdi.

