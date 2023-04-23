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Malatya'da depremzede "temsili vali"nin talimatı sağlam binalar yapılması oldu

23.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Vali Hulusi Şahin'in koltuğuna oturan öğrenci Tarık Boztepe, yeni ve sağlam zeminli binalar yapılması talimatı verdi.

Şehit Kenan Çetin İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Boztepe, müdür Elif İlaslan ve öğretmeni İsmail Altun ile ziyaret ettiği Vali Şahin'e, yaptığı resmi hediye etti.

Koltuğunu öğrenciye devreden Vali Şahin, deprem anında Boztepe'nin yaşadıkları, okulundaki durumları ve eğitiminin devamıyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Şahin'in "Bu dönemde o koltuğa oturmak herkesin istediği bir şey değil, gönüllü olarak o koltuğa oturdun. Gündeminde neler var?" sorusu üzerine Boztepe, koltuğu devretmesinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Heyecanlı olduğunu anlatan Boztepe, "Herkes biliyor ki 6 Şubat'ta deprem yaşandı. 11 ili sarsan bu deprem hepimizi derinden etkiledi." dedi.

Boztepe, talimatlarıyla ilgili, "Bu süreçte talimatlarım Malatya'yı daha da yenileyeceğim. Yıkılan binaların yerine daha yeni ve sağlam zeminli binalar yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

Kurum müdürlerine iletmesi için talimatlarını özel kalem müdürüne ileten Boztepe, "Sağlam zeminli binalar istiyorum ki bir daha depremlerde yıkılmasın. Evleri yıkılanlar için para lazım ki daha çok yardım olsun. Konteyner ve çadırlar lazım, dışarıda kalmasınlar. Yağmur yağıyor, fırtına başladı. Daha çok ağaçlandırma olsun. Enkazlar olduğunda çok duman oluyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin, depremlerle ilgili güncel bilgileri sorması üzerine Boztepe, "Bilmiyorum, tam haberim yok." dedi.

Ziyarette Vali Şahin, Boztepe'ye tablet, kitap ve kalem seti hediye etti.

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Vali Malatya 23 nisan

Malatya Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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