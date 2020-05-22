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Malatya'da depremzedeler için yapılacak konutların çalışmasına başlandı

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Malatya'da depremzedeler için yapılacak konutların çalışmasına başlandı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak konutlar için çalışmalar başladı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak’ta meydana gelen depremden etkilenenler için ilçede yapılacak 2 bin 350 konutun 1500’ünün Gelincik Tepesi'nde inşa edileceği belirtildi.

Bu bölgeyle ilgili ihale sürecinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, çalışmaların başladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, belediyenin daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek amacıyla çeşitli çevre projeleri hazırladığı kaydedildi.

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