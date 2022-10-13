YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Malatya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

13.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Yeşilgil (23) yönetimindeki 44 ABL 696 plakalı kamyonet, Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Büşra Tosun (21) ve Şengül Keskin (41) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Büşra Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TİGEM 15 tay satışından 10 milyon lira gelir elde ettiTİGEM 15 tay satışından 10 milyon lira gelir elde etti
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Malatya Doğanşehir kamyonet güncel kaza erkenek

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:18
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:16
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.