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Malatya'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

24.07.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Doğan (33) idaresindeki 44 KF 260 plakalı saman yüklü kamyon Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler sürücü Murat Doğan'ın (33) hayatını kaybettiğini belirlerdi.

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