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Malatya'da doktoru ve sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

15.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da doktoru ve sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Malatya'da acil servis doktoru ve sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle savcılığın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tedavi amacıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor ile acil servis koordinatörünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan H.A.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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