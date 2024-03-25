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Malatya’da “dur” ihtarına uymayan araç kaza yaptı

İHA İHA
25.03.2024 08:15
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Malatya’da, “dur” ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücünün kullandığı kamyonet ağaca çarptı.

Malatya’da “dur” ihtarına uymayan araç kaza yaptı

Kaza sonrası sürücü ile beraberindeki şahıs aracı bırakarak kaçtı.

Olay, 21.45 sıralarında Malatya - Sivas karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yakınca bölgesinde seyir halinde olan 44 AFJ 095 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ekipler ile kovalamacaya girerken, bir süre devam eden kovalamaca kamyonetin kaza yapmasıyla sona erdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabilirken, sürücü ile birlikte yanında bulunan şahıs yaya olarak kaçarak bölgeden uzaklaştı. Araçta inceleme yapan ekipler çalıntı olduğu değerlendiren kalorifer peteği ile çeşitli eşyalar ele geçirirken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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