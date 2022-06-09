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Malatya'da "Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri" paneli

09.06.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da "Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri" paneli

Malatya'da "Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri" paneli düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) ve Malatya Akaryakıtçılar Derneği iş birliğiyle bir otelde organize edilen panelin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fosil yakıtların çevreye zarar vermesiyle, kaynakların son aşamaya gelmesinin dünyayı yeni kaynaklara sevk ettiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklığın da beraberinde geldiğini anlatan Gürkan, karbon gazı salınımının artmasının da bu manada çevreye verdiği zarara işaret etti.

AB'de fosil yakıtlı yeni otomobil satışlarının 2035 yılında sona ereceğini ifade eden Gürkan, TOGG'un da 2023 yılında trafiğe çıkmasının beklendiğini hatırlattı.

Değişim ve dönüşüme ayak uyduramayan sektörlerin geriye gideceğini ve kapanmak durumunda kalacağını anlatan Gürkan, panelin akaryakıtçılar, araç parça üreticileri ve çevreye duyarlı kişiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Enerji uzmanı Emin Emrah Danış da Türkiye'deki elektrikli araç sayısı ve pazarı hakkında bilgi verdi, gelecek yıl TOGG'un yollara çıkacağını ve sayının artacağını anlattı.

TEHAD Kurucu Başkanı Berkan Bayram, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Enerji Dönüşüm Başkanlığı kurduğunu ve altında Şarj İstasyonları Daire Başkanlığı bulunduğunu ifade ederek, bunun Türkiye'de 2023 yılı Nisan ayına kadar şarj konusunun ne kadar hızlı bir şekilde çözümleneceğini gösterdiğini anlattı.

Avrupa'da ve Çin'de elektrikli otomobil satışlarının yüksek olduğunu dile getiren Bayram, "Biz bu rekabet noktasında çok hızlı adımlar atmalıyız. TOGG fabrikadan çıkar çıkmaz satılacaktır. Bu zaten hızlandırıcı etki yapacak, bütün yeni kurulan otomobil fabrikalarında da sistem bu şekildedir, sonraki yıllarda da katlanarak artacak." dedi.

Aspilsan Gömülü Yazılım Mühendisi Muhammed Tarık Yıldız da haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk silindirik pil üretim tesisini seri üretime açmış bulunduklarını söyledi.

Kayseri OSB'de pil üretim tesisleri bulunduğunu, Ankara ve İstanbul'daki teknokentlerde ise Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüklerini kaydeden Yıldız, taşımacılık, elektromobil, telekomünikasyon, medikal havacılık ve savunma bataryaları ürettiklerini belirtti.

Elektrikli araç sektöründe bataryaların maliyetinin toplam maliyetin yüzde 40'ına denk geldiğini ve önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Buna yönelik olarak ülkemizde pil üretimini, batarya üretimini desteklemek amacıyla lityum iyon silindirik hücre tesisini hizmete açmış bulunuyoruz. Haziran ayı itibariyle seri üretim faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz. Burada yatırım ağ zincirinde ilk olarak üç aşamayı destekliyoruz. Gelecekte ilerleyen süreçlerdeki bütün zincirleri kapsamayı hedefliyoruz. Şu an elektrot üretimi ve hücre üretimi ve batarya sistemleri zincirlerini kapsamış bulunmaktayız. Batarya sektöründe neler yapıyoruz? 300'ün üzerinde askeri bataryamız var. Bunlar uçak, telsiz bataryalarından tutun elektrikli araç enerji depolama sistemi bataryalarına kadar birçok ürünü kapsıyor. Peki elektrikli araç bataryamız var mı? Tabii ki var. Buradaki batarya çözümlerimiz 40 volttan, 800 volta kadar bütün batarya çözümlerini kapsamakta." diye konuştu.

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