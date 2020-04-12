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Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

MALATYA HABERLERİ  | 12.04.2020 20:48 | Son Güncelleme

Malatya’da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Venüs sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangından etkilen 1 kişi tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sokak sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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