Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı

Malatya'da freni boşalan kayısı yüklü kamyondan atlayan kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin B'nin kullandığı 44 DP 711 plakalı kayısı yüklü kamyonun freni Malatya-Kayseri kara yolunun Tataruşağı Kavşağı'nda boşaldı.

Seyir halindeyken araçtan atlayan Harun Binbuğa (47), kamyonun altında kaldı. Yoldan çıkıp devrilen aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Binbuğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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