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Malatya'da gasbetmek istediği kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

10.12.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da gasbetmek istediği kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'da, gasbetmek istediği kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Önceki gün Tevfik Temelli Caddesi'ndeki bir parkta Enes Aktürk'ün (21) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı olarak A.O'yu gözaltına aldı.

Hakkında hazırlanan evrakla mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmada zanlının, Enes Aktürk'ü bıçaklayarak cep telefonunu gasbetmeye çalıştığı tespit edildi.

Önceki gün Tevfik Temelli Caddesi'ndeki bir parkta bıçaklanan Enes Aktürk, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

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