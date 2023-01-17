YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti

Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti

17.01.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 5 aylık hamile eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası K.K (33) ile eşi E.K (30) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda K.K, eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunan çocukların ise üst komşularına sığındığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da bir evde 35 düzensiz göçmen yakalandıMalatya’da bir evde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyorDenize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor
Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:42
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:59
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.