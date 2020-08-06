Malatya’da Hint keneviri ve tarihi eser operasyonu

Malatya polisi tarafından yapılan çalışmalarda Hint keneviri ve tarihi eser ele geçirilirken konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 97 kök Hint keneviri, 14 kök 1 kilo 614 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 2 adet define arama Dedektörü ve 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında TCK 188. Maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

