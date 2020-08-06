YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da Hint keneviri ve tarihi eser operasyonu

Malatya’da Hint keneviri ve tarihi eser operasyonu

MALATYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Malatya polisi tarafından yapılan çalışmalarda Hint keneviri ve tarihi eser ele geçirilirken konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 97 kök Hint keneviri, 14 kök 1 kilo 614 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 2 adet define arama Dedektörü ve 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.Yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında TCK 188.

Malatya’da Hint keneviri ve tarihi eser operasyonu

Malatya polisi tarafından yapılan çalışmalarda Hint keneviri ve tarihi eser ele geçirilirken konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 97 kök Hint keneviri, 14 kök 1 kilo 614 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 2 adet define arama Dedektörü ve 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında TCK 188. Maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

Malatya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:26
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:39
Yatsı
21:07

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde İmplant Dönemi

Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde İmplant Dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.