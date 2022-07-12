Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman istikametinden havalimanı istikametine seyreden H.İ. (73) idaresindeki 34 CJD 145 plakalı otomobil, Erhaç Havalimanı yolu Özal Mahallesi kavşağında A.İ. (29) idaresindeki 44 LF 850 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada S.İ. (32) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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