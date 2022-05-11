Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Yaka Mahallesi Dilek Yolu'nda çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde sıkışan yaralı Şinasi Çevik ve Levent Sevinç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

