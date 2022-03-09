Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Malatya-Çelikhan kara yolunun Kaptaj mevkisinde, H.A. idaresindeki 02 EA 485 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 06 TTA 39 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.K, H.K. ve A.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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