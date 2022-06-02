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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

02.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi'nde M.E.K. idaresindeki 44 BS 236 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 44 HS 001 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan M.E.K. ile H.H. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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