Malatya’da ilk antika pazarı Kervansaray’da açıldı

Koleksiyonelerden teşekkür

Hem koleksiyoner hem de antrenör olduğunu ifade ederek uzun yıllardır Antika ürünlere büyük ilgisi olduğunu belirten Savaş Yılmaz,"Malatyalıyım ve Malatya’da antika ile uğraşıyorum. Aynı zamanda da antrenörüm. Yıllardır bu işi yapıyorum ve bu bizim hobimizdi. Başka illerde böyle kurulan pazarlar vardı. Malatya’da da böyle bir çalışmayı Battalgazi Belediyemiz yaptı. Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyor ve kutluyorum. Burada en azında bizim değerlerimiz ve kültürümüz bir arada toplanacak. Kurulan bu Antika Pazarına gelen insanlarımız geçmişin izlerine canlı olarak tanıklık edecekler. İnsanların bir çoğunun evinde antika değeri olan malzemeler var. Ancak bunların değeri tam olarak bilinmiyor. Genelde rafa kaldırıyorlar. Bizlerde eskicilerden bazen bulup alıyoruz. Antika ürünlerinin gerçek değerlerini görmesi için yapmış olduğu bu girişim çok anlamlı. Bizlere böyle bir olanak sağladığı için Battalgazi Belediyemizi canı yürekten kutluyorum" dedi.

Erhan Erdem ise "Malatya’da tespih işi ile uğraşıyoruz. Malatya’mızın kültürel yapısını Türkiye’ye tanıtmak adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yapmış olduğu bu çalışma bizler için gerçekten çok önemli. Bu pazarda standımızı kurarak, hepimizin bu medeniyeti tanıtma fırsatımız olacak. Kurulan bu pazarda her ayın son Pazar günü burada olacağız. Tüm Malatya’yı ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Battalgazi Belediyemize ve Başkanımız Osman Güder’e böyle güzel çalışmaya imza attığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Alanya’da antikacılık yapan ve Battalgazi’de açılacak olan Antika Pazarını gezmek için Malatya’ya geldiğini dile getiren İsa Varol, "Alanya’da antikacılık yapıyorum. Antika Pazarı açılacağını duydum ve buraya geldim. Bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz buraya il dışından geliyoruz. Bundan sonrada her ay bir gün buraya gelerek buradaki Antika Pazarını gezeceğiz. Buraya her gelmemiz de kayısımızı alarak, beğendiğimiz antika ürünlerimizi de alıp gideceğiz. Antika Pazarının bulunduğu yer çok güzel. Ailece buraya gelip buraları gezdikten sonra Antika Pazarında vaktimizi geçiririz" diye konuştu

Açılan Antika Pazarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Mikail Sağır ise şunları söyledi: "Ben koleksiyoncuyum, Tarihi eski paraları topluyorum. Herkes ev, araba, yat, kat sahibi olabilir ama böyle bir koleksiyon sahibi olmaz. Battalgazi Belediyesi tarafından Kervansaray’a açılan Antika Pazarına vatandaşlarımızı bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Elazığ’dan Antika Pazarını gezmeye gelen Sait Sağlam ise "Ben Elazığ’da oturuyorum. Battalgazi’de böyle bir Antika Pazarın açılacağını duyunca ailece buraya geldik. Burada çok sıcak ve güzel bir ortam var. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Battalgazi Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.