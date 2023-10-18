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Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

18.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Grup daha sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Protesto

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