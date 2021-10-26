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Malatya'da iz takip köpeği "Dadı", kayıp alzaymır hastasını buldu

26.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iz takip köpeği "Dadı", kayıp alzaymır hastasını buldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayıp başvuru yapılan alzaymır hastası bir kişi, jandarmanın "Dadı" ismini verdiği iz takip köpeğiyle bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşdoğan Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Bahaeddin Özdemir için 23 Ekim'de yakınları Organize Sanayi Karakoluna kayıp başvurusu yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 5 asayiş timi, 20 güvenlik korucusu, drone, iz takip köpeği "Dadı" ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla Özdemir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gece boyunca arazide arama yapan kurtarma ekipleri, "Dadı"nın tepki vermesi üzerine sabah saat 07.00'de Özdemir'i evine 350 metre mesafede bulunan yazlık olarak kullanılan boş bir evin bahçesinde uyur vaziyette buldu.

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