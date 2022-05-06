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Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

06.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Erecek Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı yakınında şüpheli araç tespit edildi.

Jandarma, bölgedeki kontrollerinde, 3 şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekipler, burada kullanılan 24 muhtelif kazı malzemesine el koydu.

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