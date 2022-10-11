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Malatya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

11.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Malatya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pütürge ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhale bedeli 243 bin 529 lira, geçici teminat bedeli 7 bin 305 lira olan sahanın ihalesi, 25 Ekim saat 10.00'da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Şartname, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü​​​​​​​nden temin edilebilecek.

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