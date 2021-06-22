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Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi

22.06.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin 600 makaron, 94 kilogram tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 ikamet, 3 iş yeri, 1 depo ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 1 milyon 230 bin 600 makaron, içi tütünle doldurulmuş 14 bin 180 makaron, 411 sökülmüş bandrol ve 94 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Şüpheli 3 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem yapıldı.

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