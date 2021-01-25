YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da kaçak sigara operasyonu

Malatya’da kaçak sigara operasyonu

25.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da kaçak sigara operasyonu

Malatya’da, tütün doldurumu makinası ile kaçak sigara üretimi yapan bir şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın gümrük kaçağı bandrolsüz makaronları piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi.

Malatya’da, tütün doldurumu makinası ile kaçak sigara üretimi yapan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın gümrük kaçağı bandrolsüz makaronları piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet tütün doldurumu makinası, 1 adet hava kompresörü, bin 550 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 400 adet bandrolsuz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:44
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Tüfenkci’den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

Tüfenkci’den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak

Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak

Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası

Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.