Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Malatya'da gümrük kaçağı 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 38 cep telefonu ile 30 şarj adaptörü ele geçirildi, 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı 38 cep telefonu, 30 şarj adaptörü ve 10 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.



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