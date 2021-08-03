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Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

03.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 44 EJ 377 plakalı kamyonet, Sütlüce Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

Araçtaki Eser D. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan A.K. ile A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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