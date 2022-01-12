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Malatya'da kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

12.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Malatya'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

M.Y. idaresindeki 44 BE 101 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen aracın içinde mahsur kalan ve yaralanan M.Y'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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