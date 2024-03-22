Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri trafikte kontrollü ilerledi.

Kar yağışı şehrin yüksek kesimleriyle bazı ilçelerini ise beyaza bürüdü.

Doğanşehir ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Kurucaova, Erkenek ve Söğüt mahalleleriyle ilçenin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Doğanşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. ​​​​​​​

