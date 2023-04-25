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Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor

25.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki kayısı üreticileri bahçelerinde zirai ilaçlama yapıyor.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, AA muhabirine, ilçenin temel geçim kaynağının tarım olduğunu, yüzde 90-95'nin de meyve bahçelerinden oluştuğunu söyledi.

Bahçelerde armut, elma, şeftali ve vişnenin yanı sıra ağırlıklı kayısı ağaçlarının bulunduğunu belirten İnal, "Bahar aylarıyla birlikte bölgedeki kayısı bahçelerinde verimin artması için üreticilerimiz ilaçlama ve ağaç altı bakım çalışmalarına başladı." dedi.

İnal, çiçeklenme döneminde iki defa ağaçların ilaçlandığına işaret ederek, "İlaçlama yapılarak monilya hastalığı ile ağaçların kuruması engellenmeye çalışılıyor. Yine çiçeklenme sonrası da çil ve mantar hastalıklarına karşı ilaçlama yapıyoruz." diye konuştu.

İlaçlama zamanının, bahçenin bulunduğu bölgedeki rakıma göre değiştiğini aktaran İnal, şunları kaydetti:

"En düşük 850-900 rakımlı arazilerde şu anda çil ilacı atılıyor. Ancak 1200 ila 1500 metre üzerindeki arazilerde ağaçlar yeni tomurcuklanıyor. Yüksek kesimlerde ilaçlama çalışmaları ise yakın zamanda başlayacak. Yükselti faktörü ilaçlamada etkili oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya Akçadağ ilaçlama

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