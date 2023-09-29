Malatya'da konteynerlerde yaşayan depremzede sayısı 106 bin 645'e ulaştı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için planlanan 29 bin 401 konteynerden 27 bin 432'si 73 farklı bölgeye kuruldu.

Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan 64 geçici konaklama merkezindeki 21 bin 972 konteynere 80 bin 729 kişi, kırsal mahallerde bireysel olarak kurulan 5 bin 460 konteynere ise 25 bin 916 kişi yerleştirildi.

Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzede Bahattin Çakır, depremde evinin yıkılması nedeniyle eşi Fatma ile konteynere yerleştirildiğini söyledi.

"AFAD ELİNDEN GELENİ YAPIYOR, VATANDAŞIN İHTİYACINI GİDERİYOR"

Mart ayından bu yana konteynerde hayatlarına devam ettiklerini dile getiren Çakır, "Konteyner kentte imkanlar iyi, eskiden yemek veriyorlardı, şimdi kart dağıtıyorlar. Elektrik, suya para vermiyoruz, bedava zaten. Evimiz yıkıldığından bu yana konteynerde yaşamımız sürüyor. İçerisinde klima, ısıtıcı, televizyon, kanepe her şey var. Eksik bir şey yok. Sıcak su 24 saat var, elektrik kesintisi olmuyor. AFAD elinden geleni yapıyor, vatandaşın ihtiyacını gideriyor." diye konuştu.

Depremzede 54 yaşındaki Ayten Yıldız ise 6 Şubat depremlerinin ardından çeşitli kentlerde kaldıklarını daha sonra konteyner kente yerleştirildiklerini belirtti.

Yıldız, "Allah'a şükür, şimdi yatacak yerimiz var, devletimizden Allah razı olsun. Hayat çok güzel burada, komşularımızdan Allah razı olsun, aile gibiyiz. Yeni komşular edindik." dedi.

Kirada oturduğu evi depremde yıkılan Hasan Çiçek de "Biz canımızı zor kurtardık. Bir ihtiyacım yok, burada her şey var. Canımız sağ olduktan sonra hiçbir şey lazım değil." ifadelerini kullandı.

Konteynerde ailesiyle yaşayan esnaf Tülay Apohan da hayata yeniden başladıklarını ifade ederek "Kuradan iş yeri de çıktı, depremden sağ salim çıktık, sıkıntılı günlerimiz oldu. Bugünlerimize şükürler olsun." dedi.

