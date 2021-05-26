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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uygulandı

26.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye toplam 28 bin 800 lira ceza kesildi.

Ekipler, 2 bin 98 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 6 iş yeri ile 19 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de evine gönderildi.

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