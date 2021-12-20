Malatya'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda kumar oynayan 11 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere idari işlem uygulanırken, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da işlem başlatıldı.



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