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Malatya’da lokantalar HES koduyla açılmayı bekliyor

27.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Malatya’da lokantalar HES koduyla açılmayı bekliyor

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de uygulanan kısıtlama tedbirleri nedeniyle sadece paket servisi yapan lokanta ile restoran işletmecileri, ayakta kalmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyerek, HES koduyla lokantaların açılmasını beklediklerini söylediler.Yeni tip korona virüsü nedeniyle bir süredir Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sadece paket servise açık olan lokanta ve restoran işletmeleri Çin’den gelen aşıların vurulmaya başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşün nedeniyle yeniden müşterilere açılmak için gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de uygulanan kısıtlama tedbirleri nedeniyle sadece paket servisi yapan lokanta ile restoran işletmecileri, ayakta kalmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyerek, HES koduyla lokantaların açılmasını beklediklerini söylediler.
Yeni tip korona virüsü nedeniyle bir süredir Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sadece paket servise açık olan lokanta ve restoran işletmeleri Çin’den gelen aşıların vurulmaya başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşün nedeniyle yeniden müşterilere açılmak için gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı HES kodu ile bu işletmelerin kontrollü olarak açılması talebinin ardından Malatya’daki lokanta ve işletme sahipleri de bu konuda atılacak bir adımı dört gözle beklediklerini söylediler. Malatya’da uzun dönemdir restoran ve lokanta işletmeciliği yapan Abdulkadir Saygı, 75 yıldır sektörde yer aldıklarını belirterek ilk kez bu süreçte korona virüs nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Dededen toruna geçen bir meslekte zor bir sürece denk geldiklerini ifade eden Saygı, “Hem bizim sektör hem de kafeterya sektörü ayakta kalmak için büyük mücadele veriyor. AVM’ler HES koduyla müşteri alıyor, orada ki restoranlar paket servisi yapıyor ama yemeğini alan maskesini çıkararak ayakta veya merdivenlerde rahatça yiyebiliyor. Onlar yerel esnaf gibi değil, merkez odaklı destekleri var, kira desteği, personel maaş destekleri var. Devletimizden Allah razı olsun, bu süreçte kısa çalışma ödeneği, kira desteği ve nakdi çalışma desteği gibi desteklerle bir nebze olsun esnaflara can suyu verdi” dedi.
Özellikle kirada olan bu tür hizmet sektörünün zor süreçten geçtiğini ifade eden Saygı, “Bugün yasak kalksa tekrardan toparlanması zaman alır belki de hiç toparlanamayacak. Çünkü personel maaşı var doğalgazı, elektriği, suyu bütün bunlar öz sermayesinden gidiyor. Ama biz bu süreçte devletimizin desteğini çok hissettik. Özellikle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Türkiye Odalar ve borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’na teşekkür ediyorum. Yerel esnafa sahip çıkma adına çok büyük bir kampanya başlattılar’’ ifadelerini kullandı.

Malatya’da lokantalar HES koduyla açılmayı bekliyor

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