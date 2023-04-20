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Malatya'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret

20.04.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı.

Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Malatya'ya gelen Fahri Şahin, AA muhabirine, depremde vefat eden yakınları, komşuları ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Depremin acısını bütün Türkiye'nin yaşadığını ifade eden Şahin, "Biz ülke olarak necip bir milletiz, Türkiye'de herkes depremin acısını yürekten hissetti. Sadece bizlerin değil, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Acımız büyük gerçekten." dedi.

Şahin, depremde çok yakınını kaybettiğini dile getirerek, "Allah herkesin mekanını cennet eylesin. Burada mahalleden komşum İzzettin abi, oğlu, gelini ve torunları yatıyor. Onları hep aile yakını olarak görürdük. Öyle de defin ettik. Bir aileden 5-10 kişi vefat edenler var. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah, bu günler de geçecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya mezarlık ziyaret

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