Malatya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Uğur (31) yönetimindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, Yazıköy Mahallesi yakınlarında işaret levhasına çarparak devrildi.

Ağır yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



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