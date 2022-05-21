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Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü

21.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyho K. (60), Aşağı Örüçkü Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Hayvanların bölgedeki kayısı bahçelerine girmesi üzerine, bahçe sahipleri Şeyho K'nin çocuklarını arayarak hayvanların çıkarılmasını istedi.

Babalarına telefonla ulaşamayan çocukları, gittikleri arazide Şeyho K'nin cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, Şeyho K'nin büyükbaş hayvan saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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