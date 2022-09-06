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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

06.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.

M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Tokay'a (53) çarptı.

Yaralanan Tokay, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokay, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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