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Malatya’da parklara sokak hayvanları için ekmek bırakılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Malatya’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokakta yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belli bölgelerine ekmek bırakılıyor.

Malatya’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokakta yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belli bölgelerine ekmek bırakılıyor. Yeni uygulama ile bayat ekmekler değerlendirilirken hem israfı hem de sokak hayvanların aç kalması önleniyor.
Sokak hayvanları ile doğada yaşayan hayvanlara belli aralıklarla şehrin değişik noktalarına yiyecekler bırakan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bu hizmetlerini korona virüsten dolayı yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinden sonra daha da sıklaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanları için Paşaköşkü, Vilayet Parkı, Emekliler Parkı, Göztepe Mahallesi Bostanbaşı Mahallesi, Enderun Okulları civarı, Melekbaba Mahallesi, Başharık Mahallesi, Hürriyet Parkı, Kanalboyu, Eski Stad Kavşağı, Yeşiltepe Hayvan Pazarı, Cankoç Villlarına yem bırakılarak besleme yapılıyor.
Diğer taraftan Büyükşehir Atık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da, sokak hayvanları için, bayat ekmek toplama aracı ile toplanan bayat ekmekler doğada hayvanların istifadesine bırakılıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem bırakılacak alanlara önceden dezenfeksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra yiyecekler uygun bir şekilde bırakılıyor.

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