Malatya'da polisin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

Hamidiye Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan kavgada, belinden düşen tabancanın ateş alması sonucu kavgaya müdahale eden polis memuru S.G'nin yaralanmasına neden olan ve gözaltına alınan V.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da dün sabaha karşı kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan V.B'yi etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada şüphelinin belinden düşen tabancasının ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

