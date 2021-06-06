Malatya'da restore edilen asırlık evler kent turizmine katkı sağlıyor

"İlçemizin geçmişine tanıklık eden evler yaklaşık 300-350 yıllık. Tarihi evleri gelecek kuşaklara aktarmak için koruma planı yaptık. İlk etapta tescillenen tarihi evlerden satın alabildiklerimizi aldık, belediye imkanlarıyla kamulaştırdık. Aslına uygun şekilde restorasyon projelerini hazırladık. İlgili kurullardan alınan onayın ardından güçlendirme çalışması yaptık ve tarihi özelliklerini koruduk. İlçeye gelenler farklılıkları hissetsin, güzelliklerini görsün. Gizli kalmış bu mimari kültürü canlandırabilecek şekilde tasarımlar yaptık."

Bu çalışmayla ilçenin turizm bölgesi olmaya başladığını, gastronomi turizminin de çok hızlı ilerlediğini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine ilçedeki tarihi ev ve konakların proje kapsamında daha güzel bir görünüme büründüğünü söyledi.

İlçede geçmişi 350 yıl öncesine dayanan ve yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen ancak zaman içinde atıl durumda kalan, ev ve konaklar, Yeşilyurt Belediyesinin başlattığı projeyle eski günlerindeki görsel güzelliklerine kavuşturuldu.

ORHAN YOLDAŞ - Malatya 'da Yeşilyurt Belediyesince hayata geçirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile terk edilmiş, köhneleşmiş veya yıkılmaya yüz tutmuş tarihi evler, aslına uygun restore edilerek müze, kahve konağı ve butik otele dönüştürülüyor.

- Sokaklar daha canlı görünüme kavuştu

Proje kapsamında vatandaşlara ait bazı evlerin de dış cephelerinde tadilat yapıldığını belirten Çınar, sokakların bu şekilde daha da canlandığını aktardı.

Sokaklardaki evlerin, trafo kulübelerinin, günümüz bakış açısıyla geçmiş çizgilerin ön planda olduğu ahşap ve boyamalarla süslendiğini ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Cam, kapı, pencere, oluk ve çatı gibi kısımlarda ahşap renkleri olarak ağırlıklı kahverengi ve tonlarını kullandık. Osmanlı'nın pastel renklerini mavi, pembe, yeşil, sarı ve turuncu gibi farklı renklerle birleştirerek şehre bir hava kattık. Vatandaşlar tarafından da beğenildi ve sahiplenildi. Çalışmalarına 2 yıl önce başladığımız proje kapsamında 126'ncı evi bitirdik. Sadece eski Yeşilyurt bölgesinde değil Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca ve Melekbaba gibi biraz daha kenarda kalmış mahallelerde sokak sağlıklaştırma ile bir albeni oluşturduk.

Restore edilen atıl durumdaki evler, tercih edilmeye ve kiralanmaya başlandı. Nostalji yaşamak isteyenler, eski evlerine dönüş yapanlar da oldu. Evleri birer yaşayan müzeye dönüştürdük. Butik otel, Kent Belleği Müzesi, Gastronomi Müzesi, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı gibi turistik mekanlara dönüştürerek hem yaşattık hem de rol model olduk."

