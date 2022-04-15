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Malatya'da Roma dönemine 223 parça eser ele geçirildi

15.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Roma dönemine 223 parça eser ele geçirildi

Malatya'da Roma dönemine ait 190 sikke, 10 yüzük, 3 mühür ve 20 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması neticesinde bir zanlının tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait 190 sikke, 10 yüzük, 3 mühür ile 20 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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