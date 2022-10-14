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Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi

14.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin yasa dışı av tüfeği satışı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının aracında ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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