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Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

12.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sahte banka dekontuyla 7 ayrı dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin almış oldukları malzeme ve ürünler karşılığında verilen hesap numaralarına ilişkin sahte dekont oluşturup satıcıya göndererek 7 dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

Bu kapsamda farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 72 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 olayda 93 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve M.A'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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