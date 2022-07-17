YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.07.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyorYeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Erzurum'da eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezasıErzurum'da eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası
İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandıİstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya futbol

Malatya Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.