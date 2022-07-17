Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

