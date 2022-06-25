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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

25.06.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Sırtından yaralanan Ö.M.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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