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Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

23.06.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Malatya'da sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta yürüyen Ekrem Kaya, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheliler M.Y, E.Ç, H.S ve H.A.'yı olayda kullanılan silahla yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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cinayet Gözaltı Malatya silahlı saldırı

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