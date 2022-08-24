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Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

24.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir kişiyi silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta İsmetiye Mahallesi'nde K.A'yı silahla tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.B, M.A. ve B.A'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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