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Malatya’da sokaklar sessizliğe büründü

MALATYA HABERLERİ  | 11.12.2020 22:39 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı Malatya’da da başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı Malatya’da da başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle Malatya’nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, 15 Temmuz ve Soykan Meydanları sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini yaptı. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi. Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde araçları durdurarak kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını da sorguladı.

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